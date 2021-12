Neues Buch zweier Eisenbahnkenner aus Leverkusen und Leichlingen : Im Windschatten der „Taigatrommel“

Leverkusen/Leichlingen Die hiesigen Eisenbahnkenner Kurt Kaiß (Leichlingen) und Ulrich Müller (Leverkusen) haben einen neuen Bildband über die Deutsche Reichsbahn (Ost) herausgebracht.

Die Rückkehr des Balkanexpress. Könnte ein Titel von Karl May sein. Oder bald Wirklichkeit. In Rhein-Berg läuft eine Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung, in Leverkusen politischer Streit dazu. Und bei Eisenbahnkenner Kurt Kaiß liegt ein Vortrag über die einstige Zugverbindung in der Schublade. Wegen Corona musste der Termin abgesagt werden. „Im Frühjahr wollen wir das nachholen“; erzählt der Leichlinger. Für die Zeit bis dahin haben Kaiß und der Leverkusener Ulrich Müller vorgesorgt. Sie haben ein Buch herausgegeben: „Einblicke“, Unterzeile: „Die Welt der Deutschen Reichsbahn (Ost) von der Anfangszeit bis zu den frühen 80er Jahren“.