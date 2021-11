Raub in Monheim : Zwei Männer bedrohen Taxifahrer und rauben ihn aus

Die Nahbereichsfahndung bleibt ergebnislos. Foto: Polizei/Krteis Mettmann

Monheim Zwei Männer haben am Dienstagabend in Baumberg einen Taxifahrer aus Düsseldorf mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt. Eingestiegen sind sie an der Blumenstraße in Düsseldorf.

Laut Polizeibericht sind die beiden Männer gegen 20.30 Uhr an der Blumenstraße in Düsseldorf in das Taxi gestiegen, die nach Baumberg wollten. Etwa 20 Minuten später fordert das Duo den 60-jährigen Taxifahrer auf, am Landecker Weg in Baumberg anzuhalten. Doch anstatt auszusteigen und den Fahrer zu bezahlen, rauben die beiden Männer ihn aus.

Während der Mann auf dem Beifahrersitz den 60-Jährigen mit einem Messer bedroht, hält der auf der Rückbank sitzende Fahrgast dem Düsseldorfer einen metallischen Gegenstand an den Hinterkopf. Das Duo fordert die Herausgabe der Einnahmen, des Handys und weiterer Wertgegenstände.

Nachdem der Fahrer der Forderung nachgekommen ist, flüchteten die beiden Täter mit mehreren hundert Euro plus Handy und Geldbörse zu Fuß über die Geschwister-Scholl-Straße in Richtung der Julius-Leber-Straße. Der Taxifahrer, der bei dem überfall nicht vereltzt worden ist, spricht eine Passantin an. Diese ruft die die Polizei. die Nachbereichsfahndung bleibt ergebnislos.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Einer der Täter soll etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein. Er wirkt südländisch und spricht akzentfrei Deutsch. Zur Tatzeit trägt er schwarze Kleidung und eine medizinische OP-Maske. Der zweite Mann wird ähnlich beschrieben.

Laut Angaben des Taxifahrers soll es sich bei dem metallischen Gegenstand, der ihm an den Hinterkopf gehalten wurde, möglicherweise um eine Schusswaffe gehandelt haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim unter Telefon 02173 9594-6350 entgegen.

(og)