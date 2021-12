Mit Terminen, 3G-Regeln und FFP2-Maskenpflicht : Blutspenden bleibt trotz Corona sicher

Leichlingen Die Bereitschaft, zu Corona- und Flutzeiten Blut zu spenden, reicht vielerorts derzeit nicht aus, um die Versorgung sicherzustellen. In Leichlingen ist die Bilanz bislang gut.

„Die Zeit um die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel sind wichtige Wochen mit Blick auf die Patientenversorgung durch die Blutspendedienste“, betont das DRK. Zum einen schaue man über die Feiertage genau auf die Versorgung mit Thrombozyten, die besonders in der Krebstherapie benötigt würden und nur wenige Tage haltbar seien. Zum anderen brauche man für die Versorgung mit den roten Blutkörperchen genügend Präparate. „Die Anzahl der Blutpräparate in den Lagern liegt aber weit unter dem erforderlichen Bestand. Infolgedessen können die Bedarfe der Kliniken für die Patienten jetzt schon nicht mehr vollumfänglich bedient werden“, rief der DRK-Blutspendedienst West jüngst zum Blutspenden auf, um über die Feiertage und den Jahreswechsel in eine sichere Versorgungssituation zu kommen.

Die Haupt- und Ehrenamtler beim Blutspenden in Leichlingen sind zu Corona-Zeiten schon zweimal umgezogen: Erst war das DRK-Gebäude in der Mittelstraße zu klein, dann wurde das Ausweichquartier in der Aula überflutet. Nun findet das Blutspenden mindestens bis März 2022 in der Uferstraße statt. Blutspendetermine und akutelle Informationen rund ums Blutspenden sind unter 0800 11 949 11 zwischen 8.00 Uhr und 17.00 Uhr oder unter www.blutspende.jetzt abrufbar.

Während die Spendenbereitschaft in der Corona-Pandemie insgesamt durch ein stetiges Auf und Ab gekennzeichnet und in vielen betroffenen Orten zusätzlich durch die Flutkatastrophe im Juli massiv eingebrochen war, sind die Verantwortlichen in Leichlingen aktuell recht zufrieden. Gerade in der vergangenen Woche hatten sich über 80 Menschen zum Blutspenden in der Turnhalle der Grundschule Uferstraße angemeldet. „Das ist für die Stadt ein guter Durchschnitt“, bescheinigte Birgit Baust, Referentin im Blutspendedienst West. In Leichlingen habe man wegen Corona sehr früh ein Terminreservierungssystem für die Spender einführen können, so dass keine lange Warteschlangen entstanden. „Die Blutspender finden diese Termine gut und haben das neue System schnell akzeptiert“, berichtete Baust. Überdies habe sie beobachtet, dass die Spendenbereitschaft in Homeoffice-Zeiten sogar noch einmal angestiegen sei - möglicherweise auch als Abwechslung von der Arbeit daheim. Im Moment sieht sie daher nur den saisonal üblichen Rückgang der Spenderzahlen durch die Erkältungswelle.