Bescherung in Leichlingen : Weihnachtsmann bringt Geschenke

Leichlingen Dieser Weihnachtsmann braucht einen großen Geschenkesack: Schließlich müssen 900 Gaben für Grundschul- und Kita-Kinder reinpassen. „Wir für Leichlingen“ hatte ihm auch dieses Jahr wieder eine Wunschliste geschickt.

Freundlich saß der alte Mann im roten Mantel und mit dem weißen Rauschebart in seinem großen Sessel und begrüßte jedes Kind mit netten Worten: Am Donnerstag machte der Weihnachtsmann einen Tag vor Heiligabend eine Stippvisite in der Gartenstraße und verteilte mit seiner Helferschar 900 Geschenke an Kita- und Grundschulkinder.