Klimaschutz in Leichlingen : Bürger spenden 22 neue Bäume für die Stadt

Leichlingen An der Kirchstraße haben die Mitarbeiter des Bauhofes eine Blutpflaume gepflanzt, geschenkt von Birgitt und Willi Färber. Sie ist eine von 22 geschenkten Bäumen.

Sie blüht in der wärmeren Jahreszeit rosa, hat ein rötliches Holz und rote Blätter: Die Blutpflaume, die die Bauhofmitarbeiter am Dienstag an der Ecke Kirchstraße und Dorffeld gepflanzt haben, wird künftig nicht nur was fürs Klima tun, sondern auch etwas fürs Auge zu bieten haben. Gespendet haben den Baum Birgitt und Willi Färber. Seit 2019 haben damit auf Anregung der Initiative Future for Leichlingen (FFL) insgesamt 22 gespendete Bäume im ganzen Stadtgebiet ihren Standort gefunden, seit vergangenem Donnerstag allein fünf am Johannisberg, am Germaniabad, in der Kirchstraße und auf dem Schulhof der dortigen Grundschule sowie an der Wupper. Unterstützt wird das von Privatpersonen, FFL, der Bürgerinitiative zur Rettung des Stadtparks und vom Verkehrs- und Verschönerungsverein Leichlingen.