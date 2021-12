Künftig auch vor Ort in Leichlingen : Wiederaufbauhilfe: Beratung des Kreises geht weiter

Künftig auch vor Ort in Leichlingen

Leichlingen Im Juli wurden viele Haushalte und Unternehmen in Leichlingen durch die Wupperflut geschädigt. Sie werden bei Anträgen für Mittel aus dem Wiederaufbaufonds weiterhin beraten.

Zwar ist das Vor-Ort-Beratungsangebot des Rheinisch-Bergischen Kreises (RBK) in Leichlingen zur Wiederaufbauhilfe des Landes Nordrhein-Westfalen vergangene Woche ausgelaufen. Dennoch können sich Betroffene noch bis 30. Dezember telefonisch bei der Antragstellung vom Kreis helfen lassen. In der Stadtverwaltung ist dafür die Telefonnummer 02175 992 176 eingerichtet, die auf Berater im Kreis weiterleitet. Ab Januar will der RBK die Vor-Ort-Beratung durch zusätzliches Personal ermöglichen. Informationen dazu gibt es künftig auf der Internetseite der Stadt www.leichlingen.de.