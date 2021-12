Hilfe für bedürftige Leichlinger : Weihnachtstaschen der Tafel sind heiß begehrt

Um dem Ansturm auf die begehrten Weihnachtstaschen bei der Leichlinger Tafel in diesem Jahr Herr zu werden, haben die Helfer um die Ehrenvorsitzende Hannelore Kretzer (2. v. l.) und die Vorsitzende Helga Paul (2. v. r.) diesmal Gutscheine an ihre Stammkunden ausgegeben. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leic Die Helfer der Leichlinger Tafel geben sich alljährlich große Mühe, um mit gepackten Taschen voller Leckereien auch bedürftigen Menschen eine schöne Weihnachtsfeier zu ermöglichen. Lebensmittelspenden gibt es dafür offenbar genug. Allerdings würden sich die Ehrenamtler über mehr Unterstützung durch jüngere Menschen freuen.

Von Tobias Brücker

Zweimal in der Woche ist Hannelore Kretzer in ihrem Element. Dann darf die 85-Jährige wieder arbeiten, mit Menschen umgehen und in den Jungbrunnen steigen. Seit rund 15 Jahren arbeitet die Rentnerin bei der Tafel in Leichlingen – bereut hat sie von all den Tagen nicht einen. Am Montag gab sie mit der gemeinnützigen Organisation Weihnachtstaschen mit verschärften Maßnahmen an das Stammklientel heraus. Im vergangenen Jahr war die Aktion aus dem Ruder gelaufen.

Denn es hatte sich offenbar schnell herumgesprochen, dass in den großen Beuteln zu Weihnachten ganz besonders tolle Leckereien versteckt sind. Allerlei Gebäck lugte auch in diesem Jahr wieder aus den Öffnungen hervor. Dazu kamen viel Schokolade, einige Konserven und haltbare Lebensmittel. Das hatte 2020 zu einem Zulauf an der Ausgabestelle in der Moltkestraße geführt, mit dem die Helferinnen vor Ort nicht gerechnet hatten. „Es waren viele Leute dabei, die wir das ganze Jahr über nicht gesehen haben“, erinnert sich Tafelchefin Helga Paul dieser Tage. Die Konsequenz: Es gab nicht genug für alle.

Info Unterstützung für die Leichlinger Tafel „Als Gemeinnütziger Verein sind wir für jede Hilfe dankbar. Sie können uns auf vielen Wegen helfen und nicht immer ist ein Griff ins Portemonnaie nötig dafür“, schreibt der Tafel-Verein auf seiner Website www.leichlinger-tafel.de. Eine Möglichkeit zu helfen sei auch, Mitglied zu werden. Jede Woche montags und donnerstags geben die ehrenamtlichen Helfer von 14 bis 15.30 Uhr Lebensmittel an bedürftige Menschen in der Moltkestraße 25 (Frese-Park) aus.

Um das in diesem Jahr zu vermeiden, erhielten die Stammkunde einen Gutschein, mit dem sie sich eine der pickepackevollen Taschen abholen konnten. Dazu gab es einen Kulturbeutel mit einem Spielzeug und allerlei Hygieneartikeln.

In der Regel versorgen die Frauen etwa 30 bis 40 Personen mit Lebensmitteln an zwei Tagen in der Woche. Ein Einkauf kostet einen Erwachsenen den Festpreis von zwei Euro. Die vollen Regale und gut gefüllten Pakete zeigen: Der Tafel der Blütenstadt geht es gut. Mit den Fahrern, die die Lebensmittelspenden zum Lager bringen, zählt die Belegschaft 34 Mitarbeiter – die meisten davon weiblich. Und wer einmal dabei ist, bleibt es auch. Hannelore Kretzer ist dafür das beste Beispiel. Seit 15 Jahren gibt sie Nahrung an Bedürftige aus. Nachdem ihr Mann verstarb, suchte sie eine Beschäftigung. „Ich kenne Leben ohne Arbeit nicht“, betont sie heute. Gerade die Weihnachtstaschen gibt sie gerne aus: „Die Leute freuen sich riesig. Es ist aber natürlich viel Arbeit für uns. Wir haben dann fast täglich zu tun.“

Der Berg an Arbeit habe durch die Corona-Pandemie aber ohnehin zugenommen, erzählt Chefin Paul. Mittlerweile müssen die Menschen die Ausgabestelle einzeln betreten und erhalten die Hände desinfiziert. Das dauert seine Zeit. Und auch die fleißigen Helfer-Hände sind weniger geworden. Gerade von den älteren Ehrenamtlern bleiben viele lieber Zuhause. „Die haben Angst“, erläutert die Vorsitzende. Für sie selbst kam das aber nicht in Frage. Ihr Engagement fußt auf fester Überzeugung, wie sie sagt: „Ich wollte mich sozial engagieren. Es geht darum, dass man im Alter nicht einfach nur rumsitzt.“