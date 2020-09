„Germanen“ in Leichlingen : Chorprobe mit gebührendem Abstand

Leichlingen Der „Gemischte Chor Germania“ trifft sich jeden Donnerstag in der Toscana-Festhalle. Auch das Internet hilft bei gemeinsamen Projekten, wie einem Online-Chor. Neue Sänger sind willkommen.

Verkehrte Welt kann schnell kommen, hat der „Gemischte Chor Germania“ Leichlingen-Büscherhöfen erfahren müssen. „Singen war einst das gesündeste Hobby, belegt durch wissenschaftliche Studien in den vergangenen Jahrzehnten“, sagt Pressewartin Elke Schulze. „Durch Corona ist es nun plötzlich zum gefährlichsten Hobby geworden.“ Und sei kurzerhand in Gemeinschaft verboten worden.

Um im Training zu bleiben, habe sich Chorleiter Juliano Suzuki viele Gedanken gemacht, wie auch zu Pandemiezeiten gesungen werden kann. So probten die Mitglieder eine Weile draußen, auf dem Parkplatz der Arbeiterwohlfahrt. Nun treffen sie sich jeden Donnerstag in der Toscana-Festhalle – mit gebührendem Abstand und regelmäßigem Lüften. Neue Sänger seien willkommen, so Schulze.

Die Kontaktbeschränkungen haben aber auch dazu geführt, dass die Chormitglieder ihr technisches Wissen in Sachen Internet erweitert haben. Ein „Livestream“ ist für sie kein Fremdwort mehr. Mehrere Wochen sangen sie so während der Probezeiten – jede und jeder für sich vor dem heimischen Computer und doch in Gemeinschaft. Chorleiter Suzuki hatte die Noten rechtzeitig vorher bekannt gegeben. Anschließend tauschte man sich per Video-Schalte über „Zoom“ aus.