Nach Kommunalwahl : „Wir Leichlingen Bunt“ hat Mehrheit im Integrationsrat

Leichlingen Die Wahlbeteiligung lag bei 16,8 Prozent. Wahlberechtigt waren 3450 Leichlinger mit ausländischem Pass.

Kritik äußerte nach der Wahl Önder Balkaya an der Wahlordnung, nach der jeder, der einverstanden sei, kandidieren könne. Das entspreche nicht dem Sinn einer Interessenvertretung, die ausschließlich für Migranten bestimmt sei. „Es gibt bereits Kommunen, in denen die AfD eine Liste erstellt hat“, kritisierte Balkaya. In Leichlingen wurden acht Bewerber in den Integrationsrat gewählt, vier von ihnen sind keine Migranten.