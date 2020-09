Erster verkaufsoffener Sonntag 2020 : Leichlinger Händler bieten unterhaltsamen Oktober

Leichlingen Zu Monatsbeginn heißt es „Heimat shoppen“. Am 11. Oktober folgt ein verkaufsoffener Sonntag zu den Trödeltagen. Der Wirtschaftsförderungsverein hofft auf Billigung durch die Gewerkschaft Verdi, die bereits etliche Shopping-Sonntage gerichtlich gekippt hat.

Der Wirtschaftsförderungsverein (WIV) Leichlingen hat für die nächste Zeit einige Pläne. Unter anderem ist für Sonntag, 11. Oktober, der erste verkaufsoffene Sonntag dieses Jahres vorgesehen. Nachdem der WIV vor kurzem den entsprechenden Antrag stellte, stimmte die Stadt dem Vorschlag zu, den verkaufsoffenen Sonntag mit den „Leichlinger Trödeltagen“ am 10. und 11. Oktober zu kombinieren. Nun sei man „sehr optimistisch, dass alle von der Gewerkschaft Verdi geforderten Kriterien eingehalten werden“, sagte WIV-Vorstandsmitglied Lothar Feuser zuletzt bei einer Konferenz. Bis zu 30 Leichlinger Geschäfte würden sich voraussichtlich am verkaufsoffenen Sonntag beteiligen. Trotz allem bleibe ein gewisses Risiko, dass die Veranstaltung wie in Leverkusen kurzfristig abgesagt wird. Dort war der jüngste verkaufsoffene Sonntag in Wiesdorf erst einen Tag zuvor gecancelt worden, nachdem das Oberverwaltungsgericht Münster einem Eilantrag der Gewerkschaft stattgegeben hatte.