Radler in Leichlingen : Zwei E-Bike-Fahrer stürzen Böschung hinunter

Radler in Leichlingen

Die zwei Radfahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Boris Roessler

Leichlingen Zwei Radfahrer sind am Dienstag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, überholte ein 54-jähriger Leichlinger gegen 17 Uhr im Waldgebiet in der Ortschaft Fähr mit seinem Pedelec eine befreundete 56-jährige Radfahrerin aus Kerpen, die ebenfalls auf einem E-Bike unterwegs war.

Dabei verhakten sich offenbar die Lenker der beiden Fahrräder, so dass die Fahrer die Kontrolle verloren und mit den Rädern eine Böschung hinunterstürzten. Die zwei Verletzten wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Schäden an den Pedelecs schätzt die Polizei auf insgesamt circa 500 Euro.