Vor Wupperhof in Leichlingen : Unbekannte verlieren Splitt – Kradfahrer aus Haan stürzt

Leichlingen Wie der Splitt auf die Serpentinenstrecke der L 427 kam, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Aufgrund von großflächig Splitt auf der Fahrbahn ist ein Motorradfahrer vor dem Wupperhof in Leichlingen gestürzt. Der 63-jährige Mann aus Haan erlitt bei dem Unfall am Freitag gegen 16.30 Uhr leichte Verletzungen. Laut Polizei war er mit seiner Honda Africa Twin auf der Serpentinenstrecke der L 427 von Solingen in Richtung Leichlingen unterwegs, als ihm in einer Linkskurve vor dem Wupperhof die Maschine wegrutschte. Das Motorrad wurde beschädigt. Wie der Splitt auf die Fahrbahn kam, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei des Rheinisch-Bergischen-Kreises zu wenden, Telefon 02202 2050.