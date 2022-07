Leichlinger Sommer : Zwei Abende im Park: Kino unter Bäumen

„Monsieur Claude und sein großes Fest“ läuft bei „Kino im Park“. Foto: dpa/Arnaud Borrel

Leichlingen Die Stadt Leichlingen und das Opladener Scala zeigen heitere Filmkost im Freien. Besucher dürfen Imbiss und Getränke selbst mitbringen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein lauer Sommerabend im Grünen, und die Besucher machen es sich bei mitgebrachtem Rotwein und Baguette oder einem kühlen Getränk unter Bäumen gemütlich – so könnte es am Freitag und Samstag, 19. und 20. August, im Neuen Stadtpark aussehen. Zum ersten Mal lädt das Büro Bürgermeister/Kultur in Kooperation mit dem Scala-Kino Leverkusen zu „Kino im Park“ ein. Auf einer etwa 35 Quadratmeter großen Leinwand können rund 200 Besucher ein Wochenende lang Kinofilme genießen – und das „sicher“ an der frischen Luft in Zeiten von Corona.

Solche Kino-Abende im Stadtpark hat Ute Gerhards, Leiterin des Büros Bürgermeister, schon länger im Kopf. Bislang scheiterte es am Geld. In diesem Jahr ist das anders. Der Rat hat dem Antrag der Fraktion Die Grünen für eine Sonderfinanzierung über 10.000 Euro für die Kulturarbeit in den schwierigen Zeiten der Pandemie zugestimmt. Das ermöglicht der Stadt die technisch aufwendigeren Veranstaltungen unter freiem Himmel zu starten.

Den Anfang macht am Freitagabend die deutsche Produktion „Wunderschön“, die im Februar 2022 in die Kinos kam. Der Film von und mit Karoline Herfurth erzählt von fünf Frauen und ihrem Umgang mit dem ständigen Optimierungswahn. Die Zuschauer erwartet trotz des ernsthaften Themas ein leichter und humorvoller Kinoabend mit zahlreichen beliebten deutschen Kino-Stars wie Martina Gedeck, Nora Tschirner und Friedrich Mücke.

Ähnlich heiter geht es bei „Kino im Park“ am Samstag, 20. August, weiter, wenn „Monsieur Claude und sein großes Fest“ auf der Leinwand erscheint. „Entlarvende Vorurteile und bahnbrechende Situationskomik machen diese aktuelle französische Produktion aus“, heißt es in der Ankündigung.

Einlass ist jeweils um 20 Uhr, der Film startet um 21 Uhr. Tickets kosten acht Euro und sind ab Montag, 1. August, beim Scala-Kino in Opladen oder an der Information im Rathaus zu den Öffnungszeiten erhältlich. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Speisen und Getränke können mitgebracht werden. Auf den Kinostühlen gibt es freie Platzwahl. Die Veranstaltungen finden Open-Air und auch bei leichtem Regen statt, nicht aber bei richtig schlechtem Wetter. Aktuelle Informationen gibt es auf der Webseite der Stadt Leichlingen.

(bu)