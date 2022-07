In Kundenbefragung : Große Mehrheit votiert gegen Parkplatzabbau

341 Kunden haben an der Befragung des Wirtschaftsförderungsverein teilgenommen. Vorstandsmitglied Lothar Feuser skizzierte die Ergebnisse. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Seit 2021 arbeitet die Stadt an einem Mobilitätskonzept für Leichlingen. So machten Bürger auf organisierten Touren Problemstellen im Straßenverkehr aus. Seit Mai wird besonders das Thema Parken in den Blick genommen. Kunden und Händler, die von einer Streichung von Parkplätzen am stärksten betroffen wären, wurden lange nicht befragt. Das hat der Wirtschaftsförderungsverein nun nachgeholt.