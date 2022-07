Polizei sucht Zeugen für Vorfälle in Leichlingen : Unbekannte steigen in Brauhaus am Bahnhof ein

Die Polizei wurde am Mittwochmorgen zu zwei Einbrüchen in der Blütenstadt gerufen. Foto: dpa/Silas Stein

Leichlingen Unbekannte nutzen die Nacht auf Mittwoch für zwei kriminelle Taten: An der Brückenstraße wurden sie offenbar gestört – dort scheiterte der Einbruch in eine Gaststätte; am Bahnhof schlugen sie eine Glastür eines Lokals kaputt und stiegen ein.

Gleich zwei Einbrüche in Gaststätten in der Nacht zu Mittwoch in der Innenstadt: Der Inhaber eines Lokals an der Brückenstraße stellte morgens Einbruchsspuren fest und rief die Polizei. Unbekannte Täter hatten versucht, in der Zeit zwischen 23.30 Uhr am Dienstag und 9 Uhr am Mittwoch in die Gaststätte zu gelangen. „An der Eingangstür und den Fenstern fanden sich Hebelmarken. Es blieb jedoch bei einem Versuch“, meldet die Kreispolizei.

Fast parallel ging am Mittwochmorgen ein zweiter Anruf eines Gastronomen aus der Blütenstadt bei der Polizei ein. Er meldete einen Einbruch in ein Brauhaus an der Straße Am Bahnhof. Unbekannte hatten sich in einem ähnlichen Zeitraum Zugang zum Gebäude verschafft. Sie stiegen laut Polizei gewaltsam in das Brauhaus ein, „indem sie eine Glastür einschlugen“, heißt es im Behördenbericht. Mitgenommen haben sie einen Tablet-Computer. Die Spurensicherung der Polizei fuhr zu beiden Tatorten raus.

Die Polizei Rhein-Berg sucht nach Zeugen, die im Umfeld der Gaststätten etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sie können sich unter 02202 205-0 melden.

(LH)