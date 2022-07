Einsatz auf dem Rhein in Monheim : Mann stürzt vom Partyboot in Rhein

Mehrere Feuerwehren und die DLRG waren im Einsatz. Foto: Patrick Schüller

Monheim Die Meldung kommt am Sonntag um kurz nach 19 Uhr: Mann über Bord. In Höhe des Rheinkilometers 708/709, im Süden Monheims ist ein Mann von einem Partyschiff in den Rhein gestürzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken