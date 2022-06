In der Nacht : Autoknacker in Leichlingen stehlen Navi aus 3er-BMW

Leichlingen Die Diebe tricksen die Keyless-Go-Funktion aus. Schaden: mehrere taused Euro.

Der Fahrzeugbesitzer wurde durch die Alarmanlage seines Autos geweckt, das am Fahrbahnrand der Straße In den Weiden stand. Er sah vom Fenster aus zwei Personen, die sich an seinem Auto zu schaffen machten und rief laut. Die Täter radelten in Richtung Am Weißen Stein davon, die Polizei nahm eine Strafanzeige auf. Die Diebe hatten die Keyless-Go-Funktion überwunden und waren so in den Innenraum gelangt. Schaden: mehrere tausend Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 02202 205-0.