Rheinkirmes in Düsseldorf : Arbeiter stürzt bei Kirmesabbau 15 Meter in die Tiefe

Düsseldorf Am Dienstag ist beim Abbau der Rheinkirmes ein Arbeiter abgestürzt. Nach Informationen der Polizei fiel er 15 Meter in die Tiefe und ist lebensgefährlich verletzt.

Beim Abbau der Rheinkirmes in Oberkassel ist am Dienstag ein Arbeiter rund 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Das bestätigte die Feuerwehr, die mit dem Rettungsdienst auf dem Festplatz im Einsatz war, um den verletzten Mann zu versorgen. Der Arbeiter schwebt nach Informationen der Polizei in Lebensgefahr. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.