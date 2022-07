Leichlingen klingt : Orgelsommer-Abend mit Barock und Romantik

Detailaufnahme: Die Schuke-Orgel in der evangelischen Kirche steht im Mittelpunkt der Musik-Reihe in der Blütenstadt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen An diesem Freitag spielt der Augsburger Musiker Marius Herb auf der Schunke-Orgel in der evangelischen Kirche in Leichlingen. Der Eintritt an der Marktstraße 15 ist frei, Spenden sind willkommen.

Am vergangenen Freitag musste der Leichlinger Kantor Carsten Ehret-Pyka sein Konzert, also quasi sein Heimspiel, kurzfristig wegen Krankheit absagen. Am heutigen Freitag, 29. Juli, um 19 Uhr soll es aber wieder weitergehen in der traditionellen Sommerreihe in der Blütenstadt. Als Gastorganist reist Marius Herb aus Augsburg zum Orgelsommer an und hat ein ganz klassisches Programm im Gepäck. Nach Johann Sebastian Bachs Toccata, Adagio und Fuge C-Dur (BWV 564) schaltet er um auf Musik der Romantik.

Herb spielt auf der Leichlinger Schuke-Orgel die Nummer vier der Studien für Pedalflügel von Robert Schumann, die große f-moll-Sonate von Josef Gabriel Rheinberger, die Melodia B-Dur von Max Reger und zum Ausgang dann passend das Finale der 6. Orgelsymphonie von Louis Vierne.

Der Eintritt zu allen Orgelsommer-Konzerten in der Evangelischen Kirche an der Marktstraße 15 ist frei, Spenden werden am Ausgang erbeten. Nach dem Konzert besteht beim Umtrunk vor dem Gemeindehaus die Möglichkeit zu Gesprächen.