Glasfaserausbau: Leichlingen auf dem Weg zur „Smart City“?

Leichlingen Aktuell schreitet der Ausbau des Glasfasernetzwerks mit Anschlüssen bis ins Haus voran. Die Nachfrage hängt allerdings stark von der Bevölkerungsstruktur vor Ort ab.

In Witzhelden wurde im vergangenen Jahr mit dem Ausbau des Glasfasernetzwerkes begonnen und großteils abgeschlossen. Aktuell wird in Krähwinkel gebaut. Die Haushalte, die sich dort dazu entschlossen haben, könnten schon in diesem Frühjahr an das sogenannte „Fibre to the building“ (FTTB) – Glasfaser bis ins Haus – angeschlossen sein. Parallel läuft die Vorvermarktung neuer Gebiete durch den Netzwerkanbieter Novanetz, beispielsweise in Ober- und Unterbüscherhof, aber auch an der Landrat-Trimborn-Straße, rund um das ehemalige Gehrke-Haus und im Vogelviertel samt Hüschelrath. „Die Resonanz ist allerdings sehr unterschiedlich“, berichtet Pliefke. Offenbar hängt der Wunsch nach schnellem Internet stark von der Bevölkerungsstruktur in den jeweiligen Straßen ab: Steigt beispielsweise das Durchschnittsalter, nimmt das Interesse nicht immer, aber doch tendenziell ab.