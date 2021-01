Klinik Wersbach in Leichlingen : Gratis-Test lockt viele Spaziergänger

Leichlingen Kostenloser Schnelltest gefällig? Das ließen sich viele Passanten an der Klinik Wersbach am Wochenende nicht nehmen. Auch unser Autor nicht.

Es war kalt in Wersbach. Die dortige Klinik lag zwischen kahlen Bäumen. Der Autor richtete seinen Blick auf einen Teich, dessen Wasser leise plätschert, und wartete auf sein Testergebnis. Die Corona-Testung war für ihn ohne Vorerfahrung eine besonders unangenehme Prozedur. Doch die Gelegenheit, den Status quo im Hinblick auf die Erkrankung zu erfahren, war eine verlockende Möglichkeit – nicht nur für ihn. Denn an der Klinik in Wersbach konnten sich Wanderer und Spaziergänger am Wochenende kostenfrei mit einem Schnelltest auf Covid19 untersuchen lassen. Nicht wenige sollten es nutzen.