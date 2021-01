Schutz von höchstem Baum der Umgebung : Wupperufer: 120 Jahre alte Pappel vor Bauarbeiten sicher

Leichlingen Ein Experte verlegt Teile des Wurzelwerks des rund 25 bis 30 Meter hohen Baums, um ihn im Neubaugebiet an der Neukirchener Straße zu erhalten.

Wie viel Wahrheit steckt in einer Redensart? Wenn es nach Gerrit Hochmuth und seinem aktuellen Arbeitsauftrag geht: sehr viel. Denn der Chef des Baumwerks Leichlingen „kümmert“ sich seit Montagmorgen um eine rund 120 Jahre alte Pappel. Diese wächst am Wupperufer in der Neukirchener Straße, also in unmittelbarer Nähe zu den Bauarbeiten des ehemaligen Kaufpark-Geländes, das sich bis Sommer 2023 in ein Areal mit Geschäfts- und Wohnhäusern verwandelt. Was nicht heißt, dass der Baum weichen soll, im Gegenteil: Er soll an Ort und Stelle weiter wachsen, frei nach dem Motto „Einen alten Baum verpflanzt man nicht“.