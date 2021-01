Dieses Wochenende in Leichlingen : Kostenlose Schnelltests in Klinik Wersbach

In einem „Walk-In“ an der Klinik Wersbach können sich Fußgänger auf Covid-19 testen lassen. Foto: Wersbach

Leichlingen Noch bis zum Sonntag können sich Interessierte in der Klinik Wersbach kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Auf dem oberen Parkplatz der Klinik (Wersbach 20, Leichlingen) ist für dieses Wochenende ein „Walk-In“ eingerichtet, in dem die Schnellstests durchgeführt werden: am heutigen Freitag von 12 bis 16 Uhr, Samstag und Sonntag, 16. und 17. Januar, von 10 bis 16 Uhr.

Eine vorherige Anmeldung sei nötig. Einzige Bedingung: „Man muss als Fußgänger kommen und nicht mit dem Auto“, sagt eine Mitarbeiterin.

Eine erste Testaktion Ende Dezember war auf große Resonanz gestoßen: Fast 1000 Personen hatten das kostenlose Angebot wahrgenommen. Damals war es als „Drive-In“ vor Gut Landscheid konzipiert. Bei neun Getesteten wurde Covid-19 festgestellt. Kurt Lammert, Eigentümer und Geschäftsführer von Gut Landscheid und der Klinik Wersbach, will nach eigenen Angaben mit den Aktionen dazu beitragen, die Pandemie einzudämmen.

Fallzahlen: Im Rheinisch-Bergischen Kreis gab es am Donnerstag 54 Neuinfektionen, drei davon in Leichlingen. Aktuell sind 646 Menschen infiziert (Leichlingen: 73). Seit März gibt es nun 6052 (745) bestätigten Fälle. 89 Menschen starben, 23 davon in der Blütenstadt. 81 Covid-19-Patienten werden aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet stationär behandelt, 14 von ihnen auf Intensivstationen. Inzidenz: 116,1.

(sug)