Geförderter Glasfaserausbau : Weiße Flecken in Xanten bekommen schnelles Internet

Weiße Flecken in Xanten bekommen schnelles Internet

Xanten In Xanten haben Hunderte Haushalte kein schnelles Internet. In den nächsten Monaten sollen sie deshalb einen Glasfaseranschluss bekommen. Die Vorbereitungen beginnen. Der Ausbau wird gefördert.

In Xanten sollen die sogenannten weißen Flecken in den nächsten Monaten ans schnelle Internet angeschlossen werden. Damit sind Gebiete gemeint, in denen die verfügbare Geschwindigkeit unter 30 Megabit pro Sekunde liegen. Etwa 300 Haushalte bekommen deshalb einen Glasfaseranschluss.