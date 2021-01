Dunkelheit in Nesselrath : Straßenbeleuchtung ist seit einem Monat defekt

Dunkelheit in Nesselrath

Im Vordergrund ist die nicht leuchtende Laterne in Nesselrath zu sehen. Foto: Alexander Raubach

Leichlingen Manche Mühlen mahlen langsam. Davon kann Alexander Raubach ein Lied singen und hat sich deshalb im Rahmen des Bürgermonitors an unsere Redaktion gewandt.

Am 3. Dezember hat er der Leichlinger Stadtverwaltung über deren Mängelanzeige zwei defekte Laternen in Nesselrath gemeldet: an der Kreisstraße 1, kurz vor dem Neubau der Wupperbrücke. Statt vier leuchteten dort nur noch zwei Lampen, berichtet er. „Dadurch sind die Straße und besonders der Fußweg nur sehr schwach ausgeleuchtet.“ Vier Wochen wartete er vergebens, dass sich etwas tat. Dann aber vor einer Woche.