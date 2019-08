Polizei sucht Zeugen : Einbrecher stehlen 85 Reitsättel

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Michael Scholten

Leichlingen Unbekannte sind am Wochenende in ein Geschäft für Reitsportbedarf an der Reusrather Straße eingebrochen und haben eine große Zahl an Reitsätteln gestohlen.

Das Geschäft wurde am Samstag laut Polizei gegen 16.30 Uhr verschlossen verlassen. Als die Mitarbeiter am Montag gegen 8.30 Uhr die Türen wieder öffnen wollten, mussten sie feststellen, dass Einbrecher Fenster aufgebrochen hatten. Rund 85 Sättel fehlten.

Für diese Menge an Diebesgut müssen die Täter ein großes Fahrzeug genutzt haben. Die Polizei hofft auf Zeugen. Wer hat Fahrzeuge (Kleintransporter, Pkw mit Anhänger oder auch Fahrzeuge mit Pferdeanhänger) auf dem Gelände an der Reusrather Straße gesehen? Hinweise an Telefon 02202 205-0.

(cebu)