Im WM-Modus : Jugendliche messen sich beim FIFA 19-Turnier

Am Samstag wird gedaddelt. Foto: dpa/Oliver Berg

Leichlingen Die Junge Union Leichlingen lädt für Samstag, 17. August, Jugendliche und junge Erwachsene ein, den Controller in die Hand zu nehmen und im Spiel um den Wanderpokal gegen die Konkurrenz anzutreten.

Gespielt wird im WM-Modus (Vorrunde und K.O.-Phase) auf der PlayStation 4. Die Geräte dazu werden gestellt. An mehreren Stationen wird ab 13 Uhr Geschicklichkeit bewiesen. Die Teilnehmer können sich auf Gewinne wie Saturn-Gutscheine und weitere Sachpreise freuen.

Anmeldung ist bei Oliver Drechsel telefonisch unter 0162 9029497 oder per E-Mail an drechsel@cdu-leichlingen.de möglich. Die Teilnehmeranzahl ist auf 32 Personen begrenzt. Kosten: fünf Euro. Ort: Brauhaus Aloysianum, Am Bahnhof 1.