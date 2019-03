Behörde geschlossen: Einbrecher legen das Straßenverkehrsamt lahm

Die ungebetenen Gäste sind in die Räume der Kreisverwaltung an der Lindenstraße eingestiegen. Foto: Michael, Reuter (mreu)/Reuter, Michael (mreu)

Grevenbroich Rund 100 Kunden betroffen: Wegen des Einbruchs blieb das Amt am Freitag geschlossen. Der oder die Täter machten keine große Beute, durchwühlten aber die Arbeitsplätze.

In der Nacht zu Freitag ist in das Grevenbroicher Straßenverkehrsamt eingebrochen worden. Der oder die Täter schlugen eine Scheibe ein, drangen in das Gebäude ein, brachen Bürotüren auf und durchwühlten Schränke. Ihre Beute: wenig Geld. „Die Vorlagen für Fahrzeugpapiere und Siegel waren im Tresor eingeschlossen. Der ist nicht aufgebrochen worden“, sagt Kreis-Sprecher Benjamin Josephs und gibt Entwarnung.