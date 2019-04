Jugendliche Diebe in Hückelhoven : Zeugen nach Handydiebstahl aus Geschäft gesucht

Jugendliche Diebe in Hückelhoven

Hückelhoven Zielstrebig gingen sie auf die Mobiltelefone in einem Geschäft an der Hückelhovener Parkhofstraße zu: zwei Jugendliche, die die Handys stahlen und nun gesucht werden.

Zwei unbekannte Jugendliche haben am Donnerstag gegen 12.50 Uhr aus einem Elektrogeschäft an der Parkhofstraße zwei Mobiltelefone gestohlen. Die Polizei berichtete, dass das Paar das Geschäft betrat und sofort zu den ausgestellten Handys ging. Beide griffen sich jeweils ein Smartphone, entfernten die Diebstahlsicherung und liefen zu Fuß in Richtung Martin-Luther-Straße davon.