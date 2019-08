39-Jähriger Leichlinger vor Gericht : Prozess wegen Kindesmissbrauchs

Ein Leichlinger soll seine vierjährige Stieftochter missbraucht haben.

Wegen sexuellen Missbrauchs seiner damals vierjährigen Stieftochter muss sich derzeit ein 39-jähriger Leichlinger vor dem Kölner Landgericht verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, in den Jahren 2014 sowie 2018 und 2019 Bild- und Videodateien hergestellt zu haben. Das Ausmaß dieser Straftat wurde am Freitag im Gericht deutlich, als eine Kriminalbeamtin die Ermittlungen und Vernehmungen von Täter und Opfer schilderte.

Dabei ist die Beweislage so eindeutig, dass das Gericht auf eine Vernehmung des Opfers verzichten kann. Dazu hatte der Angeklagte zu Prozessbeginn ein umfangreiches Geständnis abgelegt. Zudem sind die sichergestellten Filme ohnehin Beleg genug für die Handlungen, die an dem Mädchen vorgenommen wurden.

Aber erst im Laufe der Sichtung des Materials wurde festgestellt, dass es sich tatsächlich auch um einen konkreten Missbrauch des Mädchens handelte. Über IP-Adressen wurde der Computeranschluss in Leichlingen gefunden. Die Kripo in Bergisch Gladbach wurde informiert, die dann erneut eine Hausdurchsuchung vornahm, nun aber in den Räumen des Angeklagten, der im Haus des Onkels wohnte.