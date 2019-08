Ferien : Ein Fest für die Kinder der Stadt

Leichlingen Der 18. Kindersommer machte das kleine Waldstück Am Wallgraben am Wochenende wieder zum kunterbunten Spieleparadies.

Das kleine Waldstück Am Wallgraben zwischen Wohngebiet und Wupper verwandelte sich am Wochenende in ein wahres Spieleparadies. Rund 15 Vereine und Organisationen trugen zum Gelingen des nunmehr 18. Kindersommers in Leichlingen bei. Die kostenfreien Angebote wurden rege genutzt.