Witzhelden : Glasfaser-Ausbau wirft Fragen auf

Witzhelden Im Internet ist eine Diskussion um die Verlegung von Glasfaser in Witzhelden entbrannt. Dabei wurde klar, es gibt Fragen:

Warum nur ein Teil von Witzhelden? Langfristig soll ganz Leichlingen eine Glasfaser-Infrastruktur bekommen. Dafür wurde die Stadt in elf Cluster unterteilt, begonnen wird in Witzhelden um den Hauptverteiler der Telekom, die das Monopol für VDSL hat. Dort sind die Übertragungsraten am geringsten. Hier soll also zuerst Glasfaser bis in die Häuser angeschlossen werden. Schrittweise sollen dann die anderen zehn Cluster folgen. Voraussetzung ist allerdings, dass die 600 Vorverträge in Witzhelden zustandekommen.