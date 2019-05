Düsseldorf-Flingern-Süd : Einbrecher durch Zeugen aufgeschreckt

Düsseldorf Ein Zeuge schreckte am frühen Mittwochmorgen einen Einbrecher bei dem Versuch auf, in eine Tankstelle an der Ronsdorfer Straße einzubrechen. Der Mann wurde wenig später in unmittelbarer Nähe festgenommen.

Nachdem der mutmaßliche Einbrecher bei der Tat erwischt wurde, flüchtete er mit einem schwarzen Kleinwagen. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten Einsatzkräfte den Verdächtigen, einen 29-Jährigen aus Düsseldorf, mit seinem Fahrzeug im unmittelbaren Nahbereich des Tatortes antreffen.

In dessen Auto fanden die Beamten diverses Einbruchswerkzeug. Auf Videoaufzeichnungen einer Überwachungskamera war ein männlicher Täter mit einem schwarzen Opel erkennbar.

Der 29-Jährige war in seiner Vernehmung geständig. Ein Haftrichter schickte ihn in Untersuchungshaft.

(csr)