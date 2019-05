Reusrather Straße : Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Kiosk

Die Polizei war in Leichlingen im Einsatz. Foto: dpa/Carsten Rehder

Leichlingen Einbrecher haben in der Nacht auf Dienstag gegen 2.15 Uhr eine Fensterscheibe eines Kiosks in einem Supermarkt an der Reusrather Straße/Trompete eingeschlagen. Die Täter zerstörten laut Polizei mit einem vor dem Eingang stehenden Müllbehälter einen Teil der Scheibe des Supermarktes.

Im Kiosk hebelten die Täter Tabakregale und -schränke auf. Anschließend flüchteten sie. Ob etwas gestohlen wurde, konnte am Morgen noch nicht gesagt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02202 205-0 entgegen.

(cebu)