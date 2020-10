Verbraucherzentrale Langenfeld: : Beim Heizen lässt sich viel Geld sparen

Langenfeld Energieberater Florian Bublies von der Langenfelder Verbraucherzentrale und der städtische Klimaschützer Jens Hecker weisen auf Zuschüsse bei Umbauten und Infobroschüren hin.

„Der Schritt weg vom Öl ist auf jeden Fall richtig, nicht nur wegen der Fördermittel“, sagt Bublies. Zurzeit sei das Heizöl zwar krisenbedingt günstig. Doch der für Schwankungen sehr anfällige Preis könne genauso schnell wieder steigen. „Auf Dauer sind Ölheizungen einfach nicht zukunftsweisend.“ Sie stoßen viel klimaschädliches Kohlendioxid (CO 2 ) aus und kosten damit laut Bublies ab 2021 auch viel CO 2 -Abgabe. Allein in den Jahren bis 2025 führt die Ölheizung in einem typischen älteren Einfamilienhaus zu einer Gesamt-Abgabe von rund 1200 Euro. Danach sind es mindestens rund 350 Euro pro Jahr. „Diese Kosten entfallen beim reinen Heizen mit erneuerbaren Energien.“ Für ihr eigenes Haus können Interessierte die Kosten unter www.verbraucherzentrale.nrw/entscheidungen ermitteln.