Fördermittel für Ehrenamtler in Leichlingen : Zuschüsse für Helfer in der Corona-Krise

Zuschüsse für Helfer in der Corona-Krise

Fördermittel für Ehrenamtler in Leichlingen

Leichlingen Rund 2000 Euro stehen der Stadt zur Verfügung. Damit soll sie Kosten von Hilfsaktionen, vor allem für Senioren oder Menschen in Quarantäne erstatten.

Ehrenamtliche Initiativen, Vereine und Freiwilligenagenturen können ab sofort Fördermittel für die Bewältigung der Folgen der Corona-Krise beantragen. Darauf weist die Stadt hin. „Das Ende der Corona-Pandemie ist zwar noch nicht absehbar. Dass die Bewältigung insbesondere des Lock-Downs aber bisher so gut verlaufen ist, ist neben der Disziplin der Bürger dem ehrenamtlichen Engagement in der Stadt zu verdanken“, heißt es in einer Pressemitteilung.