Geburtsgeschenk : Stadt-Sparkasse beschenkt junge Eltern

Langenfeld Langenfeld (og) Der neue Geburtsservice der Stadt-Sparkasse Langenfeld ist gestartet. Mit der Geburt des eigenen Kindes wartet auf jungen Eltern eine neue und vor allem aufregende Zeit.

Auch die Sparkasse Langenfeld gratuliert Eltern und legt in das „Begrüßungspaket“ der Stadt Langenfeld einen Gutschein für ein Geschenk an das Neugeborene. Babysöckchen, Lätzchen und Kinderfinder-Aufkleber warten in der Sparkasse auf die Übergabe. Das erste Geschenk haben Elisabeth und Patrick Bürstle zur Geburt ihres Sohnes bekommen.