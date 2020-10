Finissage Löwentraut : Kulturraffinerie: Finissage mit Leon Löwentraut

Monheim Monheim (og) Die Werkschau des Ausnahmekünstlers Leon Löwentraut endet am Samstag, 17. Oktober, 19.30 Uhr, mit einer Performance.

Auf Einladung von Martin Witkowski, Intendant und Geschäftsführer der Monheimer Kulturwerke, hat der deutsche Maler Leon Löwentraut über drei Wochen in der ehemaligen Shell-Fassabfüllanlage in Kooperation mit der Galerie Geuer & Geuer die Ausstellung „Leon Löwentraut – In Time“ präsentiert. Die Bruchstücke der bemalten Wand werden in kleinen Einheiten gesammelt und sollen in die neue Architektur integriert werden. Sie werden Teil der neu errichteten Kulturraffinerie K714. Löwentrauts Kunstperformance markiert zugleich das Ende der Interimsnutzung und gibt den Startschuss für den Umbau der Shell-Abfüllhalle zur Kulturraffinerie.