Weinwochen in Monheim : Altstadtwirte servieren ausgewählte Tröpfchen

Es beteiligen sich die Cafés, Restaurants und Kneipen Biermanufaktur Monheim, Bloomgold, Café mit Liebe, Culinarium, La piccola enoteca, Pedal-Gocart Verleih und Vertrieb, Pfannenhof, Spielmann, Zollhäuschen und Zum Vater Rhein. Jeder Wirt bietet dabei eine Auswahl an, so dass Weinfreunde sich von Lokal zu Lokal durch unterschiedliche Weine probieren und ihren Favoriten auswählen können. Der Pedal-Gocart Verleih und Vertrieb bietet am Wasserspielplatz mit Kinderpunsch eine alkoholfreie Alternative an. „Alle Wirte setzen die Weinwochen in ihren Lokalen mit der entsprechenden Dekoration so um, wie es zu ihnen passt“, erläutert Estelle Dageroth, Leiterin der städtischen Wirtschaftsförderung.