Monheim : Ulla-Hahn-Haus sucht Ehrenamtliche

Monheim Für das Programm media.labs! sind Literatur-Begeisterung und Erfahrung mit digitalen Medien nötig.

Es geht in den Leseclubs darum, bei Kindern Interesse an Büchern und Medien zu wecken und Lesefreude zu vermitteln. Seit 2018 gibt es mit den media.labs! auch für Jugendliche ein ähnliches Programm. Es soll dem sogenannten „Leseknick“ bei vielen Jugendlichen in der Pubertät entgegenwirken und ihnen durch Einbeziehung digitaler Medien einen niedrigschwelligen Zugang zum Lesen bieten. Für das media.lab! im Jugendclub Baumberg sucht das Ulla-Hahn-Haus eine ehrenamtliche Betreuung. Das Angebot findet immer mittwochs von 18.30 bis 20.30 Uhr statt. Die Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren können das offene medienpädagogischen Angebot selbst aktiv mitgestalten. Je nach Interesse entstehen Fotostories, Kurzfilme, Interviews, Comics oder Rallyes durch das eigene Viertel.