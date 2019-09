Monheim : Verkehr auf Opladener Straße eingeschränkt

Am Dienstag beginnen Kanalbauarbeiten. Linksabbiegen in Baumberger Chaussee nicht möglich.

Während der gesamten Maßnahme werde der Zweirichtungsverkehr auf der Opladener Straße aufrechterhalten. Der Kanalbau führe jedoch zu Einschränkungen für Linksabbiegende in Richtung Langenfeld. So werde es nicht möglich sein, von der Stadtmitte kommend in die Baumberger Chaussee einzubiegen, heißt es in der städtischen Pressemitteilung. Die Umleitung führe über die Schwalben- und die Niederstraße. In der Schwalbenstraße würden deshalb Halteverbote eingerichtet. Die Karlheinz-Stockhausen-Straße werde in dieser Zeit an der Baumberger Chaussee gesperrt, der Zugang erfolge über die Haydnstraße. Der Rad- und Fußgängerverkehr sei nicht betroffen.