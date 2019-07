Monheim : Ulla-Hahn-Haus lädt zum Lyrik-Workshop ein

Monheim (og) Was kann der Reim, was ein freier Vers nicht vermag und wie hilft der Zufall dem Gedicht? In einem Lyrik-Workshop unter dem Motto „Hand aufs Herz“ lernen Erwachsene am Sonntag, 7. Juli, wie sie eigene Themen finden und dichte Gedichte schreiben.

Der Workshop findet von 11 bis 15 Uhr im Ulla-Hahn-Haus, Neustraße 2-4, statt. Der Workshop eignet sich für Anfänger und Fortgeschrittene, teilt Stadtsprecherin Birte Hauke mit.