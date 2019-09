Langenfeld : Auf dem grünen Sofa in Haus Arndt wird’s erotisch

Auf dem grünen Sofa in Haus Arndt wird’s erotisch

Langenfeld (og) Die Künstlergruppe Falter setzt morgen ihre Veranstaltungsreihe „Das grüne Sofa“ mit Maria Mariposa und Mike Gromberg im Haus Arndt fort. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die beiden präsentieren eine musikalischen Erotiklesung.

Bei Lust auf Lust werden die Zuschauer in das Land von Sünde und Laster entführt. Gekonnt stilvoll und zotig unterhalten die beiden Entertainer mit einem bunten Strauß aus Lesung und Gesang ihre Gäste. Sie dürfen sich zurücklehnen und humorvolle, aber auch abgründige Geschichten genießen. Zum ersten Mal gibt es einen Vorgeschmack auf das neue Bühnenprogramm von Maria und Mike mit dem Titel: „Ken schreibt Barbie. Barbie schreibt Ken.“ Was das dann mit rotzfrecher Erotik zu tun hat, erfahren Gäste ab 18 Jahren an diesem Abend.