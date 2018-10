Monheim: Ulla-Hahn-Haus peilt am Vorlesetag 16. November Rekord durch viele Fremdsprachen an

Monheim : Ulla-Hahn-Haus peilt am Vorlesetag Sprachrekord an

Monheim Der bundesweite Vorlesetag am Freitag, 16. November, gilt als das größte Vorlesefest Deutschlands. Das Ulla-Hahn-Haus will laut Rathaussprecherin Birte Hauke einen Rekord aufstellen und in möglichst vielen verschiedenen Sprachen vorlesen.

„Dafür werden nun Freiwillige gesucht.“ Wer Spaß am Vorlesen hat, liest an diesem Tag anderen vor – zum Beispiel in Kindergärten, Schulen, Bibliotheken oder Buchhandlungen.

Im Ulla-Hahn-Haus soll am 16. November von 16 bis 18 Uhr das Buch „Bin ich klein?“ von Philipp Winterberg und Nadja Wichmann vorgelesen werden. „Es ist in mehr als 100 Sprachen erschienen und soll auch in möglichst vielen Sprachen vorgelesen werden“, so Hauke. Wer in einer Fremdsprache vorlesen kann, werde gebeten, sich im Ulla-Hahn-Haus auf einen der unten genannten Wege anzumelden und dabei die jeweilige Sprache anzugeben.

Anmeldungen unter www.monheim.de/ulla-hahn-haus, per E-Mail an ullahahnhaus@monheim.de, telefonisch unter 02173 951-4140 oder persönlich in der Geschäftsstelle des Ulla Hahn-Hauses, Neustraße 2-4.

