Monheim : Ferien in Monheim: Das Angebot ist bunt

Virtuelle Welten – ähnlich wie auf diesem Bild zu sehen – können Kinder im Langenfelder 7th Space erleben. Das steht auch auf dem Ferienprogramm. Foto: RP/dpa, tsn ah

Von Heike Schoog Farben und Geschichten garantieren spannende Sommerferien. Die Stadt macht Angebote für die Zeit vom 15. Juli bis zum 27. August.

In den städtischen Einrichtungen wird es in Sommerferien ein buntes Programm geben. Eine Übersicht mit zahlreichen Aktionen vom 15. Juli bis zum 27. August steht auf der städtischen Internetseite zum Download bereit.

Die städtische Kunstschule öffnet ihre Räume in der ersten und fünften Ferienwoche. Vom 15. bis zum 19. Juli erleben Kinder ab sechs Jahren mit Dozentin Heike Schwerzel eine kreative Reise zum Regenbogen. Jugendliche ab zehn Jahren können im gleichen Zeitraum mit Street-Art-Künstler Aran Hudson aka Cole Blaq die Welt der Stencils, Sticker und Graffiti kennenlernen. Beide Angebote kosten inklusive Material 50 Euro. Anmeldungen werden in der Kunstschule am Berliner Ring 9, unter Tel. 02173 951-4160, per E-Mail an kunstschule@monheim.de oder über das Anmeldeformular im Internet, www.monheim.de/kunstschule, entgegen genommen.

Info Angebote für Kita- und Ogata-Gruppen Wer Neanderthal Museum Mettmann Was Programmpakete für Kitas und Ogatas Info Tel. 02104/979715 oder Mail an buchung@neanderthal.de.

Kinder aus Monheim und der türkischen Partnerstadt Ataşehir erstellen in den Sommerferien einen gemeinsamen Trickfilm. Unter dem Titel „XchangeMovie#Everyday Heroes“ findet vom 22. bis zum 26. Juli, täglich von 10 bis 14 Uhr, das nächste gemeinsame Projekt der beiden Kunstschulen statt. Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren können sich ab sofort anmelden. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Kinder- und Jugendförderung organisiert verschiedene Ausflüge. Am Donnerstag, 25. Juli, steht ein Ausflug ins Phantasialand auf dem Programm. Am Mittwoch, 31. Juli, geht es zum Gaming Day in den Virtual-Reality-Erlebnispark 7th Space und am Dienstag, 27. August, in den Trampolinpark Hi-Fly. Die Teilnahme kostet zwischen 10 und 25 Euro, Geschwisterkinder und Bezieher von ALG 2 zahlen den halben Preis. Informationen gibt es bei Fabian Andrick, Tel. 02173 951-5143.

Im Ulla-Hahn-Haus stellt die Mettmanner Autorin Petra Postert in der zweiten Ferienwoche (22. bis 26. Juli), ihr Buch „Das Jahr, als die Bienen kamen“ vor und entwickelt mit den Teilnehmenden eigene Bienengeschichten. In der dritten Ferienwoche (29. Juli bis 2. August) werden Kinder in der Schreiboase unter dem Motto „Bee my friend!“ kreativ und finden literarische und künstlerische Wege, sich für die brummenden Sympathieträger stark zu machen. Beide Angebote richten sich an 8- bis 14-Jährige und kosten pro Woche 60 Euro. Anmeldungen nimmt das Ulla-Hahn-Haus über die städtische Internetseite www.monheim.de/ulla-hahn-haus, per E-Mail an ullahahnhaus@monheim.de, telefonisch unter 02173 951-4140 oder persönlich in der gemeinsamen Geschäftsstelle mit der Kunstschule entgegen.