Langenfeld : Landestrainer verlässt Langfort

Vielseitigkeitsreiter Jarno Debusschere geht nach München.

(elm) Der Vielseitigkeitsreiter Jarno Debusschere verlässt die Landesreit- und Fahrschule Langenfeld. Wie der gebürtige Belgier auf Facebook mitteilt, ende am 31. Oktober seine Zeit als Landestrainer Rheinland und seine Anstellung als Betriebsleiter in Langenfeld. Er wird zum 1. November die Leitung der bayerischen Landes-Reit- und Fahrschule in München übernehmen. Eigentlich hätte seine Tätigkeit als Landestrainer Vielseitigkeit erst mit dem Ende der Legislaturperiode des aktuellen Präsidiums in 2020 geendet, bestätigt André Kolmann, Geschäftsführer des Pferdesportverbandes Rheinland, den Wechsel.