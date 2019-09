Monheim : Vier Bücher zur Stadtgeschichte sind lieferbar

Monheim (elm) Wer sich für die Monheimer Geschichte interessiert, hat die Wahl: Vier Bücher aus der Feder des Historikers und ehemaligen Volkshochschulleiters Karl-Heinz Hennen. Einen Gesamtüberblick strebt die „Geschichte der Stadt Monheim am Rhein" an.

Deren erster Band setzt mit den Römern und Haus Bürgel ein und führt bis zu Napoleon (314 Seiten; 17,80 Euro). Der anschließende zweite Band informiert über die preußische Zeit bis zum Ende des Ersten Weltkriegs (290 Seiten; 19,80 Euro). Der dritte Band zu Weimarer Republik und NS-Regime befindet sich in Vorbereitung. Der Willkürherrschaft des Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg sind zudem zwei spezielle Publikationen gewidmet. „Zwangsarbeit in Monheim, Baumberg und Hitdorf" berichtet über die mehr als 1400 Frauen und Männer, die während des Krieges in Industrie, Handwerk und Landwirtschaft Zwangsarbeit leisten mussten (210 Seiten plus CD; 12,95 Euro). Die „Geschichte der Juden in Monheim" reicht vom Mittelalter bis zur Verfolgung und Vernichtung unter dem NS-Regime (392 Seiten zweisprachig deutsch/englisch plus CD; 19,50 Euro).