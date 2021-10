Fußball, Oberliga : Serie des FCM hält auch in Kleve

Tobias Lippold (r.) erzielte in Kleve das Tor des Tages. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Fußball-Oberligist 1. FC Monheim gewinnt das Duell der Tabellennachbarn 1:0 beim 1. FC Kleve. Mann des Tages ist Tobias Lippold mit einem Kunstschuss. Damit ist der Monat Oktober für das Team von Dennis Ruess perfekt gelaufen.

Manchmal ist es eine Mischung aus Glück und Genie, die ein Fußballspiel entscheidet. Die Erfahrung hat der 1. FC Monheim (FCM) am Sonntag beim 1. FC Kleve gemacht. In der 72. Minute kam der Ball nach einem eigentlich eher missratenen Seitenwechsel weit auf die rechte Seite, landete aber nicht wie es am wahrscheinlichsten gewesen wäre im Aus, sondern prallte gegen die Eckfahne – und vor die Füße von Tobias Lippold. Ob der Monheimer flanken wollte oder direkt auf das Klever Tor zielte, ist ungewiss. Klar ist jedoch, dass der Ball auch angetrieben vom Wind immer länger wurde und zum 1:0 in den langen Winkel einschlug. Es sollte der einzige Treffer bleiben.

„Es waren durch den starken Regen am Vortag schwierige Bedingungen auf dem Platz“, sagte Monheims Trainer Dennis Ruess. Zudem habe am Samstag ein Regionalliga-Spiel des Frauenteams auf dem lädierten Grün stattgefunden. „Ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt, dass es keinen Schönheitspreis zu gewinnen gibt – und so war es.“ Der Coach hatte ein kampfbetontes, intensives Spiel in Kleve erwartet und wurde damit nicht enttäuscht. „Irgendwie war mir klar, dass das erste Tor das Ding entscheidet.“

Ein Sonderlob hatte Ruess für seine Viererkette parat, die gute Chancen der Gastgeber klärte. Dahinter war zudem noch ein erneut blendend aufgelegter Björn Nowicki im Tor des FCM. Der formstarke Schlussmann hat unlängst seinen Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert. „Die Abwehr hat es brutal gut gemacht – und Björn ist im Moment sowieso extrem gut unterwegs.“

Das war in Kleve auch notwendig, denn die vor allem auf Diagonalbälle und schnelle Pässe hinter die Monheimer Defensive setzenden Hausherren kamen ihrerseits zu einigen guten Chancen, zum Beispiel durch Nedzad Dragovic, der nach einer Ecke am zweiten Pfosten lauerte und knapp über das Tor abschloss (31.). Nur fünf Minuten später hatte Nowicki gegen Kleves umtriebigen Angreifer Younes Mouadden im Eins-gegen-Eins das letzte Wort (36.).

Aber auch die Monheimer erspielten sich auf dem matschigen Untergrund gute Gelegenheiten, blieben aber wie beim Kopfball von Roberto Guirino und Tim Galleskis Nachschuss (12.) zu ungenau. Dimitrios Touratzidis vergab zudem gleich zweimal in aussichtsreicher Situation (56./80.). Und so musste es Lippolds gelungene Mischung aus Flanke und Torschuss richten. In der Schlussphase nahm Ruess durch Wechsel noch ein bisschen Zeit von der Uhr, um das 1:0 zu sichern.

Monheim hat damit seinen starken Oktober in einen perfekten verwandelt und (inklusive Nieder­rheinpokal) den sechsten Sieg im sechsten Spiel des nun endenden Monats gefeiert. In der Oberliga Niederrhein tauscht der FCM mit Kleve den Platz und belegt nun mit 23 Punkten Rang vier, hinter den Aufstiegsfavoriten SSVg Velbert (26), VfB Hilden (25) und FC Bocholt (23), die allerdings je ein Spiel weniger absolviert haben.