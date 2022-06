Monheims Energieversorger : Energieversorger Mega erhöht ab August die Gaspreise

Monheim Der kommunale Energieversorger Mega erhöht zum 1. August die Preise für Erdgas. Der Grund sind außergewöhnliche Erhöhungen auf dem internationalen Energiemarkt.

Rund um den Pfannenhof finden vom 18. bis 20. Juli von 10 bis 18 Uhr die Familientage statt. So können die Eltern in Ruhe einen Kaffee im Pfannenhof oder ein Glas Wein in der gegenüber liegenden La Piccola Enoteca genießen, während auch der Nachwuchs auf seine Kosten kommt. Hüpfburgen-Landschaft drinnen und draußen, Auftritte vom Clown, Zauberer und Luftballonkünstler sowie Malkurse und Bastelaktionen stehen auf dem Unterhaltungsprogramm. Um Anmeldung für die Malkurse – von 10 bis 11.30 Uhr für Zwei- bis Vierjährige, 12.30 bis 14 Uhr für Fünf- bis 13-Jährige – unter info@pfannenhof.de wird gebeten.

„Bis dato haben wir auf eine Weitergabe der Kostensteigerungen in der Beschaffung verzichtet. Aber ganz auffangen können wir diese nicht“, sagt Grit Köhler, Vertriebsleiterin der Mega. „Die Mega hat in der ersten Jahreshälfte mit ihren Verkaufspreisen für Erdgas deutlich unter dem Bundesdurschnitt gelegen.“ Davon hätten die Kunden profitiert. Der Durchschnittspreis für eine Kilowattstunde (kWh) Erdgas läge hierzulande nach Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zum Jahresbeginn 2022 für einen Haushalt in einem Einfamilienhaus bei 12,21 Cent/kWh. Viele Energieversorger hätten bereits im ersten Quartal 2022 ihre Erdgaspreise erhöht. Die Mega habe den Erdgaspreis in der ersten Jahreshälfte mit 8,37 Cent/kWh deutlich darunter halten können. Nach der Preiserhöhung zum 1. August betrage der Arbeitspreis in der Grundversorgung 19,14 Cent/kWh. Auf das Jahr 2022 hochgerechnet, ergebe sich daraus ein durchschnittlicher Arbeitspreis von 13,10 Cent/kWh für die Mega-Kunden. „Sollte sich die Situation auf dem Energiemarkt entspannen, werde man auch das weitergegeben. Derzeit ist das aber noch nicht abzusehen,“ so die Vertriebsleiterin.