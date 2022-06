„Ernsthafte Prüfung“ gefordert : FDP stellt Fracking-Verbot bei Erdgasförderung infrage

Ein Bohrungsstandort für Fracking in Großbritannien (Archiv). Foto: dpa/Jon Super

Berlin Das Fördern durch Erdgas mit dem sogenannten Fracking-Verfahren ist in Deutschland momentan nicht erlaubt. Hintergrund sind mögliche Gefahren für die Umwelt. Doch die FDP will das auf den Prüfstand stellen.

„Wie wissenschaftliche Studien zeigen, verursacht Fracking unter modernen Sicherheitsstandards keine relevanten Umweltschäden“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Torsten Herbst, der „Welt am Sonntag“. Wer Fracking-Gas aus den USA importiere, könne nicht gegen eine sichere Fracking-Förderung in Deutschland sein. „Es sollte daher ernsthaft geprüft werden, ob eine größere Schiefergasförderung unter wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten in Deutschland machbar ist“, sagte er.